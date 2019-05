Spettacolo Teatrale in Ospedale con la Ricoclaun e l’Allegra Brigata”

Con la collaborazione dell’associazione di volontariato Ricoclaun e l’impegno appassionato della compagnia teatrale “L’allegra Brigata”, diretta da Francesca Paradisi, sabato 11 maggio 2019, i pazienti dell’ospedale “San Pio” di Vasto hanno avuto modo di assistere ad uno spettacolo teatrale nella cappella in omaggio a Eduardo de Filippo: “Pericolosamente”, una commedia in un atto unico scritta da Eduardo de Filippo nel 1938 e che ha avuto un grandissimo successo in tutto il mondo per la sua comicità e ironia. Successivamente due brevi sketch comici.

I pazienti che sono scesi si sono divertiti molto e hanno apprezzato questo momento di serenità e allegria.

Un grazie va al direttore sanitario dr.ssa Francesca Tana che ha accolto positivamente l’iniziativa, tutti gli attori dell’Allegra Brigata che stasera hanno voluto donare il loro grande talento per questo evento in ospedale: Paola Ciuffetti , Michele Squillace Federica D’Amico Massimo D’Ambrosio Sabino De Candia Roberto Minervino , Cesarina Di Marzio , e in particolare la Regista Francesca Paradisi.

L’esperienza proposta ha dimostrato l’importanza del connubio tra volontariato, associazioni e enti per donare un momento di allegria e buonumore ai pazienti ricoverati in ospedale.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi.

www.ricoclaun.it