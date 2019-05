Pedibus : Tutti alla Spataro a piedi

Oggi in tre aree della città c’è stato uno strano movimento di persone e bambini. Alle 7.45 l’incontro e alle 7.50 GO: tutti in movimento a piedi per andare alla scuola primaria “G. Spataro. 180 bambini, accompagnati da alcuni genitori, docenti e associazioni hanno partecipato alla prima edizione del Pedibus, realizzata in collaborazione con l’IC1 di Vasto, il Comune di Vasto, Legambiente, Ciclo Club, WWF e Vamos.

Ci sono stati tre punti di raccolta: il parcheggio fotovoltaico, Piazza Rossetti e l'edicola vicino al Bar del Giglio. Alcuni abitavano nelle vicinanze e sono venuti a piedi, altri hanno parcheggiato la macchina e hanno proseguito con il Pedibus. Tutti puntualissimi, anzi molti in anticipo già alle 7,30! Grande emozione da parte di tutti, dei genitori che si sono ricordati di come loro da piccoli andavano sempre a piedi a scuola, delle associazioni che hanno visto realizzato un bellissimo esempio di mobilità sostenibile, ma soprattutto dei bambini. Alcuni non erano mai andati a scuola a piedi, anche abitando vicino la scuola. E' stato bello per loro andare tutti insieme, in tranquillità, chiacchierando tra loro. Hanno capito che qualche volta si può lasciare l’auto e venire a piedi.

I bambini vorrebbero ripetere l'esperienza l'anno prossimo, ma tutti i giorni, con qualsiasi condizione metereologica, per vivere con gioia il momento di recarsi a scuola a piedi e godere del benessere psicofisico di camminare con altri bambini, senza ingolfare le strade e vivendo maggiormente il proprio quartiere per scoprire insieme che un nuovo tipo di mobilità è non solo possibile ma anche divertente.