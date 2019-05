Tragica morte di Christian Cerbone: "Siamo viandanti, non sprechiamo nulla di quanto donatoci"

Dolore e sgomento a San Salvo, nella sua città, ma anche a Vasto, dove ha affrontato gli studi superiori all'Istituto 'Palizzi', per la tragica scomparsa di Christian Cerbone, il giovane di 19 anni morto a seguito di un malore mentre giocava a calcetto con gli amici.

Di seguito la nota del dirigente scolastico dell'istituto vastese, prof.ssa Nicoletta Del Re.

"Tutta la comunità educante del Palizzi ha accolto con grande dolore la notizia della prematura e assurda scomparsa di un nostro caro studente, Cristian Cerbone.

Gli studenti, il personale docente e non docente, si stringono con un abbraccio affettuoso a quanti lo hanno conosciuto, ai suoi amici, alla sua famiglia.

La morte improvvisa di Cristian ha colpito e sconvolto tutti. La morte di un nostro amico di 20 anni ci appare come qualcosa di scandaloso.

Chi vive non può accettare la morte, in particolare essa appare un non senso, atroce e sconvolgente. Tutti abbiamo pensato alla morte come qualcosa di ingiusto, immagino soprattutto voi, cari giovani. Siamo tutti costretti a guardare in faccia la morte. Il silenzio tombale, al suono prolungato della campana, a mezzogiorno, che oggi ci ha uniti in un unico abbraccio, mi ha fatto comprendere che ognuno di noi era impegnato in una riflessione sincera e profonda.

Davanti a fatti così non possiamo fermarci alla prima reazione emotiva.

L’atteggiamento più vero davanti alla notizia della morte, è non sfuggire alla domanda che una morte così ci pone: si può credere davvero che la vita abbia un senso? Che tanta sofferenza non sia inutile? Che ci sia un destino buono per ognuno? La morte di Cristian ci invita a riflettere sul senso della vita, ci ricorda che noi siamo “viandanti” e che vale la pena non sciupare nulla di quanto ci è stato donato".

I funerali di Christian Cerbone saranno celebrati martedì mattina, alle 11, nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo.