È attraccata al Porto di Vasto la nave idrografica Aretusa

È approdata questo pomeriggio alle ore 16.00 circa nel porto di Punta Penna la nave Aretusa (A 5304), l’unità navale idrografica della Marina.

Lunga 39 metri e larga 12,5 metri, con un dislocamento di 415 tonnellate, la nave Aretusa ha un equipaggio di circa 20 uomini ed è dotata di una struttura a catamarano e di un avanzato sistema di propulsione che assicurano una elevata manovrabilità e accuratezza nel posizionamento.

La nave svolge un'intensa attività di rilievo dei fondali, per la raccolta dei dati ambientali con i quali procedere all'aggiornamento della cartografia nautica e di tutte le informazioni contenute nelle pubblicazioni di settore, quali la verifica dei fondali marini e la realizzazione di topografia litoranea, delle opere portuali, per la determinazione della natura del fondale marino, per la raccolta di informazioni scientifiche e l'individuazione di ostacoli sommersi​.

Il personale dell'Unità sarà impegnato questo fine settimana in attività rivolte alle scolaresche, già nella mattina di domani sabato 11 maggio, per illustrare ai ragazzi le principali strumentazioni e apparecchiature attraverso le quali vengono svolte le operazioni di scandagliamento, geodetica e topografia della linea di costa e delle opere portuali.

Sarà possibile visitarla nei pomeriggi di sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle 15 alle 18 e poi la nave ripartirà lunedì 13 maggio.

Ad accoglierla, il comandante Lorenzo Bruni della Guardia Costiera di Vasto e l’ANMI di Vasto, insieme agli assessori Luigi Marcello e Anna Bosco.

“Un grazie – ha detto Luca Di Donato, presidente dell’ANMI - va all’amministrazione che anche questa volta si è adoperata per far vivere questa grande emozione a tutta la città e al gruppo ANMI. La presenza dell’Aretusa avviene quest’anno proprio in occasione della festa della Madonna di Penna Luce. Rivolgo un saluto di benvenuto al comandante della nave Aretusa, tenente di Vascello Lorenzo Colonna e a tutto il suo equipaggio. Aretusa è una nave altamente tecnologica, importante per il suo servizio idrografico nazionale, molto spesso in sinergia con il mondo universitario e con enti di ricerca scientifica ed ambientale. Quindi è una nave da scoprire al cui interno ci sono degli strumenti particolari ed importanti al servizio della Marina Militare. Ringrazio anche il tenente di Vascello Lorenzo Bruni e tutti gli uomini e le donne sempre pronti a collaborare con le nostre iniziative. Un grazie a tutti coloro che in questi giorni si adopereranno per il supporto necessario verso questa unità. Unitamente all'amministrazione comunale ritengo di poter esprimere un sentimento di gratitudine verso lo Stato Maggiore della Marina Militare italiana che ancora una volta dimostrato il forte legame con la città del Vasto. Mi auguro che la nave verrà visitata con grande successo, non solo dai cittadini vastesi ma anche dai paesi vicini e che sarà apprezzata con entusiasmo”.

Per quanto riguarda gli appuntamenti di domani, alle 9.30 è prevista una visita ufficiale del gruppo ANMI di Vasto con la presentazione di alcuni doni vastesi, alle 10:00 ci saranno le visite a bordo per tutte le scolaresche che hanno dato l'adesione. Alle 11.00, invece, il sindaco di Vasto Francesco Menna accoglierà in Municipio il comandante della nave Aretusa.

Foto di Andrea Marino