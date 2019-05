Operativa l'ordinanza di sicurezza balneare: Guardia Costiera in azione

E' operativa la nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare, emanata per il territorio costiero di competenza (che va da Torino di Sangro a San Salvo) dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.

L'ordinanza disciplina le attività e gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti e degli utenti del mare e delle spiagge in generale, relativamente al Circondario Marittimo di Vasto, comprendente i litorali dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo.

"Per quanto riguarda, invece, la disciplina dell’esercizio delle attività sulle spiagge e litorali - si precisa in una nota del Circomare di Vasto -, tutte le disposizioni sono già individuate con l’Ordinanza emessa in data 1° marzo 2019 dalla Regione Abruzzo. Proprio nella norma Regionale sono state inserite quest’anno le disposizioni relative al materiale di primo soccorso che devono avere i singoli concessionari di stabilimenti balneari. La Guardia Costiera di Vasto ritiene opportuno evidenziare che le violazioni delle disposizioni contenute nell’ordinanza di Sicurezza Balneare sono sanzionabili amministrativamente o penalmente a seconda della gravità dell’illecito ed ai controlli provvedono le Forze di Polizia e dell’ordine ed in particolare i militari delle Capitanerie di Porto–Guardia Costiera.

Le violazioni più frequenti rilevate nel corso degli anni precedenti sono quelle previste e punite dagli articoli 1174 e 1161 del codice della navigazione. L’Autorità Marittima nell’augurare agli operatori ed all’utenza una buona stagione estiva raccomanda a tutti l’adozione delle regole essenziali per non incorrere in inconvenienti durante la balneazione o il soleggio soprattutto dei bambini e richiama l’attenzione sulla necessità di dover rispettare maggiormente l’ambiente marino e le spiagge dall’inquinamento della plastica come evidenziato nella campagna di sensibilizzazione “PlasticFreeGC” nata dall’intesa tra il Ministero dell’Ambiente ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto".