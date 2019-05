Nel ricordo degli uomini della scorta di Aldo Moro, l'omaggio in via Crispi

In occasione del quarantunesimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il Comune di Vasto ha voluto ricordare, con un omaggio floreale alla targa collocata in via Crispi, i cinque uomini della scorta trucidati da un commando delle Brigate Rosse, il 16 marzo 1978, nel rapimento dello statista.

Sulla targa figurano i nomi del maresciallo maggiore dei Carabinieri Oreste Leonardi, dell’appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci, del vice brigadiere della polizia di Stato Francesco Zizzi e degli agenti della Polizia di Stato Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, quest'ultimo di Guglionesi, nel vicino Molise, con la seguente motivazione: “Quale attestato di perenne riconoscenza per aver difeso le istituzioni democratiche fino all’estremo sacrificio”.

“Un momento difficile per l’Italia in quegli anni - ha detto il sindaco Francesco Menna nel suo intervento -, ma come sempre questo Paese ha saputo dimostrare grazie alle forze dell’ordine, alla Magistratura e alla società civile di reagire e di avere gli anticorpi della legalità, della democrazia, per riaffermare i principi demografici e i valori che ci animano da tanti anni. Il ricordo di Aldo Moro e della scorta non deve essere solamente il 9 maggio, ma deve essere fatto ogni giorno”.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Menna e il vice sindaco Giuseppe Forte, insieme alle autorità militari e alle associazioni combattentistiche e d’arma.