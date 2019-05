Festa dell'Europa, dalla giovane vastese Vittoria Anelli un appello ai candidati

A poco più di due settimane dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, Vittoria Anelli, 19 anni originaria di Vasto, si avvale della Festa dell’Europa, celebrata ogni anno il 9 maggio, per lanciare un appello ai candidati alle elezioni europee nella circoscrizione meridionale.

Vittoria Anelli è una degli oltre 250 Giovani Ambasciatori dell’organizzazione anti-povertà ONE che stanno esortando i candidati alle elezioni europee ad impegnarsi a porre fine alla povertà estrema entro il 2030 attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti.

Quasi 200 candidati provenienti da 20 paesi europei hanno già risposto all’appello di Vittoria e degli altri giovani attivisti, promettendo di impegnarsi, se eletti, a garantire che l'Ue giochi un ruolo da protagonista nel conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, primo tra tutti l’eliminazione della povertà estrema in ogni sua forma. Tra le firme italiane si annoverano quelle di: Giuliano Pisapia e Franco Roberti (capilista PD rispettivamente per le circoscrizioni nord-occidentale e meridionale); Emma Bonino (capolista Più Europa per la circoscrizione centrale); Lara Comi e Alessandra Mussolini (candidate con Forza Italia rispettivamente nelle circoscrizioni nord-occidentale e centrale); Dario Tamburrano e Dino Giarrusso (candidati con il Movimento 5 Stelle rispettivamente nelle circoscrizioni centrale e insulare).

L’appello dei Giovani Ambasciatori è sostenuto dalla maggior parte dei cittadini europei. Il 71% di questi, infatti, ritiene che investire nella lotta alla povertà estrema nei paesi in via di sviluppo debba essere una priorità dell’Ue, come ha rivelato l’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro.

Vittoria ha affermato: "Sono molto fiera del lavoro che io e miei colleghi Youth Ambassador di tutta Europa stiamo facendo in vista delle elezioni europee. Voglio utilizzare la ricorrenza della Festa dell’Europa per ricordare ai candidati che, insieme, possiamo cambiare il mondo per il meglio e per esortarli a far sì che l’Europa continui a giocare un ruolo di primo piano nella lotta alla povertà estrema.”

Friederike Röder, Direttrice dell’Ue e la Francia per ONE, ha aggiunto: "I candidati alle elezioni dovrebbero ascoltare i nostri Giovani Ambasciatori: sono loro elettori e hanno un messaggio chiaro. L'Europa deve continuare a porsi da guida nella lotta per un mondo migliore per tutti noi, sia in patria che all'estero. I candidati hanno la responsabilità di ascoltare le richieste dei giovani e unirsi a loro in questa lotta. L'Ue è un leader in materia di cooperazione internazionale e i Giovani Ambasciatori stanno facendo la loro parte per assicurarsi che rimanga tale. Anche i candidati si batteranno per mantenere questo primato europeo?”

Cos’è ONE

ONE è un movimento globale che opera con campagne e attività di sensibilizzazione per combattere la povertà estrema e le malattie prevenibili, soprattutto in Africa. Apolitica, ONE mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a lavorare di concerto con i leader politici per combattere l’AIDS e le malattie prevenibili, aumentare gli investimenti per l’istruzione, l’agricoltura e l’alimentazione e chiedere ai governi maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà. Per saperne di più visita: one.org

Programma “Youth Ambassador”

Gli ambasciatori ONE sono un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico, che conducono attività di sensibilizzazione in tutta Europa per porre fine alla povertà estrema. Sollecitano un impegno concreto dei responsabili politici, lavorano con i mezzi di comunicazione per aumentare la visibilità delle campagne ONE e incoraggiano il pubblico a sostenere le petizioni e le altre azioni ONE con attività online ed eventi locali. Per saperne di più visita: one.org/youthambassadors.

La campagna ONE Vote 2019

I risultati delle elezioni europee del 2019 determineranno se gli Obiettivi di sviluppo sostenibile saranno conseguiti entro il 2030 e definiranno la futura partnership con l'Africa. I Giovani Ambasciatori ONE stanno cogliendo questa opportunità per assicurarsi che i candidati sappiano che la povertà estrema è un problema che sta a cuore agli elettori.