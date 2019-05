Trasgressioni sul litorale vastese, controlli e sanzioni della Guardia Costiera

Nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Vasto ha svolto alcune attività nell’ambito della fascia costiera a tutela della costa e del mare del Circondario Marittimo elevando pesanti verbali ai trasgressori in due diverse operazioni.

Nello specifico, dapprima è stata individuata un’impresa che ha svolto in contrasto alla normativa vigente lavori di movimentazione di fondali marini per cui gli uomini della Guardia Costiera sono intervenuti per far sospendere le operazioni fino alla definitivo ottenimento delle autorizzazioni necessarie. La ditta che ha svolto tali lavori è stata sanzionata con un verbale da Euro 1.500 fino ad Euro 15.000 per violazioni al Codice dell’Ambiente.

Ma la serie di comportamenti illeciti non si ferma qui. Recentemente è stata individuata un'altra società che nelle operazioni di preparazione alla stagione balneare ha svolto operazioni di sistemazione dell’arenile rimuovendo arbitrariamente alcune tonnellate di sabbia e ciottolame dalla spiaggia per poi depositarli nell’entroterra. La Guardia Costiera di Vasto ha quindi proceduto a far terminare tale comportamento sanzionando l’impresa con un verbale da Euro 1.549 fino ad Euro 9.296 per violazione al Codice della Navigazione. La stessa società dovrà ripristinare quanto alterato nell’ambito del demanio marittimo.

A ciò si aggiungono la numerose piccole infrazioni rilevate sulla fascia costiera. Sono infatti da registrarsi altri illeciti per cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto sta attuando una capillare attività di controllo, come ad esempio l’occupazione di spiagge e ambiti demaniali marittimi con veicoli e mezzi non autorizzati, abbandono di materiali di vario genere ed usi difformi da quanto autorizzato dagli Enti competenti.

Corre l’obbligo di raccomandare, soprattutto in previsione della stagione estiva 2019, che tutte le operazioni ed i lavori svolti sul Demanio Marittimo vengano svolte secondo le previste autorizzazioni da richiedersi agli Enti competenti. L’Autorità Marittima continuerà nella sua attività quotidiana di monitoraggio, prevenzione e repressione di tali tipologie di reati ed illeciti. L’invito della Guardia Costiera è quello di tutelare in tutti i modi l’ambiente marino e costiero anche attraverso il rispetto della normativa nazionale di settore.