Vasto e Bari, gemellaggio nel segno di San Nicola

Ufficialmente sottoscritto il gemellaggio tra Vasto e Bari, con la sottoscrizione dei sindaci Francesco Menna e Antonio Decaro avvenuta nella sede del Comune del capoluogo pugliese.

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota -, fin dall’inizio del corrente mandato amministrativo, ha inteso intraprendere un rapporto permanente di reciprocità con la Città di Bari, della quale Vasto è affine in virtù di un medesimo tessuto valoriale, storico, culturale, di tradizione popolare, di cui, in particolare, si evidenziano: la comune ubicazione costiera, l’antichissima devozione a San Nicola Vescovo di Mira, Santo Patrono della Città di Bari, fonte di una viva e radicata rete di gruppi di preghiera che, nel corso degli anni, hanno promosso pellegrinaggi, anche a piedi, lungo la cosiddetta 'Via Nicolaiana'.

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di promuovere, attraverso un formale atto di gemellaggio, le molteplici risorse espresse da entrambe le comunità cittadine, il Comitato per il Gemellaggio con la Città di Bari composto da: Francesco Menna, sindaco; Luigi Marcello, assessore delegato ai gemellaggi istituzionali; Mauro Del Piano, presidente del Consiglio Comunale; Maria Molino, Lucia Perilli e Guido Giangiacomo, consiglieri comunali; Don Gianfranco Travaglini, parroco della Concattedrale di San Giuseppe; il T.V. Cosimo Rotolo; l'arch. Francesco De Filippis; il prof. Paolo Calvano; il dott. Luca Francesco Paolo Russo ha prodotto una 'Relazione Finale' favorevole alla stipula del gemellaggio che il Consiglio comunale della Città del Vasto, ha approvato con Deliberazione n.17 del 25.03.2019.

I sindaci hanno convenuto di procedere alla sottoscrizione del Patto di Gemellaggio martedì 7 maggio nel contesto delle Celebrazioni del Santo Patrono della Città, San Nicola Vescovo, che culmineranno mercoledì 8. Si é ritenuto, pertanto, dover aderire alle Celebrazioni di entrambi i giorni con la partecipazione di una delegazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco di Vasto e diversi componenti del Comitato".

"Si concretizza finalmente - ha dichiarato il sindaco Menna - un gemellaggio che sta a simboleggiare la fraternità istituzionale fra due città Vasto e Bari, legate dalla fede, dai fari, dalla cultura e dal Porto. Bari è la capitale del sud, aperta al Mediterraneo e ai Balcani che dovrà diventare per il sud Italia il motore economico e sociale".

"Siamo molto felici per aver raggiunto oggi, con la stipula dell’atto ufficiale del gemellaggio - ha aggiunto l'assessore Luigi Marcello - un obiettivo che ci eravamo posti fin dall’inizio del nostro mandato amministrativo. Un atto che consolida ancora di più i rapporti tra le città di Vasto e di Bari, vicine storicamente da sempre e che, oggi, ancora di più rafforzano il loro legame. Come assessore con delega ai gemellaggi mi sento di ringraziare quanti si sono adoperati per aver portato a termine questo percorso. L’Amministrazione Comunale di Bari, quella di Vasto e tutti i componenti la commissione che si sono adoperati con grande disponibilità e impegno a realizzare questo importante avvenimento".