Nuovo parcheggio a servizio di Punta Aderci-Punta Penna, lavori al via

Sarà fruibile già per la prossima stagione estiva il nuovo parcheggio, a servizio della Riserva di Punta Aderci, i cui lavori inizieranno in questi giorni.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Opere Pubbliche, Parchi e Riserve del Comune di Vasto, ha "l’obiettivo - si legge in una nota - di migliorare l’accoglienza e la fruizione turistica della Riserva dove sono situate le scale di accesso alla spiaggia di Punta Penna".

“Il parcheggio, con un’area interessata di circa 2.500 mq – spiega l’assessore alle Infrastrutture per l’Ambiente, Paola Cianci – consentirà la sosta di oltre 100 veicoli e sarà realizzato nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio con materiali naturali: fondo brecciato con materiale stabilizzato, staccionate in legno e percorsi pedonali per l’accesso alla spiaggia. In tal modo si andrà ad alleggerire la presenza di veicoli in via Marinai d’Italia a beneficio dei numerosi pedoni. Il parcheggio sarà fruibile per la imminente stagione estiva”.

Il costo dei lavori è di 32.211,85 euro e saranno realizzati con la supervisione e la direzione dell’Ufficio tecnico comunale OO.PP, Parchi e Riserve.