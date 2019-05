‘Non saremo pesci fuor d'acqua!’: raccolta per liberare la spiaggia dalla plastica

Domenica 5 maggio Nuovo Senso Civico, con Casa Famiglia Pegaso della Cooperativa Samidad, organizza a Casalbordino "Non saremo pesci fuor d'acqua!".

La manifestazione promuove una grande raccolta per liberare un tratto di una delle spiagge della costa abruzzese più caratteristiche, per la presenza delle piccole dune e della macchia mediterranea, dai residui delle plastiche abbandonate e depositate sulla sabbia dopo le mareggiate. Vogliamo sensibilizzare i cittadini e soprattutto gli imprenditori del turismo a bandire l'uso della plastica usa e getta, ancor prima dell'entrata in vigore della legge che lo vieta. In questo senso il Comune di San Vito e tanti altri comuni, sono stati precursori nelle loro delibere, di quella che è l'unica strada possibile per uno sviluppo sostenibile del turismo sulla costa.

La nostra volontà è quella di sostenere tutti quei giovanissimi cittadini che in questi ultimi mesi hanno levato la loro voce per sensibilizzarci sulle condizioni del pianeta.

La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Casalbordino e della collaborazione di Ecolan per la raccolta e di Di Fonzo per il trasporto in autobus.

L'appuntamento e' alle 9 a Lanciano al Terminal Pietrosa, per chi vuole usufruire del trasporto in autobus, o direttamente alle 10, a Finis Terra (litorale lato nord) a Casalbordino .

Sarà una giornata di festa, pranzo al sacco per chi vuole fermarsi, per dare un esempio concreto dell'amore e la cura che abbiamo per la terra.