Punta Penna e Vignola le spiagge vastesi sulle quali sventola la Bandiera Blu

Ci sono anche Punta Penna e Vignola tra le 385 spiagge insignite della Bandiera Blu.

E' stato l'assessore al Turismo Carlo Della Penna a ritirare a Roma il prestigioso vessillo, assegnato dalla Fee, Federazione Europea per l'Educazione Ambientale.

“Vasto - ha detto il sindaco Francesco Menna - è in grado di conservare il proprio patrimonio ambientale, ma dobbiamo puntare sulla sostenibilità etutto ciò che può costituire un valido incentivo per i turisti a visitare e a soggiornare in un territorio splendido e ricco di potenzialità come Vasto”.

“Per l’imminente stagione estiva - ha aggiunto l’assessore Della Penna - Vasto può avvalersi, di un riconoscimento dal forte potenziale attrattivo nei confronti dei turisti".