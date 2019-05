Controllo e vigilanza sui temi del sociale: nasce un comitato di sostegno

Un’iniziativa che non ha colore politico, ma che persegue un obiettivo socialmente e collettivamente utile, quello della tutela dei diritti dei disabili.

Si è costituito ieri 2 maggio il ‘Coordinamento Hd, l'Handicap Diversamente’, nato in seno all’Associazione Ona Onlus, l’Osservatorio Nazionale sull'Amianto.

“Nel nostro statuto sono previste attività di sostegno rivolte alle persone con disabilità. Ona intende, quindi, essere presente ai tavoli istituzionali in materia di sociale e per questo ha deciso di costituire un comitato in modo da potervi prendere parte, controllando e vigilando”, questo l’annuncio emesso nel corso di una conferenza stampa.

Franco Cucinieri, tra i promotori dell’iniziativa, ha sottolineato la necessità di partecipare alle decisioni dell’amministrazione e del territorio su temi riguardanti il sociale e l’urgenza di abbattere tutte quelle barriere, architettoniche e culturali, che causano disagio e svantaggio a chi è affetto da disabilità .

“Quello che viviamo – ha detto Cucinieri - è un vero e proprio problema culturale. Pensiamo che l’handicap non ci riguardi, in realtà tutti possiamo un giorno esserne colpiti. Tante infatti sono le cause, dalla fisiologica degenerazione dell’organismo, a incidenti stradali o infortuni sul lavoro che possono rendere inabili. Deve cambiare la mentalità del paese. Le leggi ci sono ma di fronte a questo problema si valuta solo il fattore economico”.

Tra i componenti sempre in prima linea dell’Associazione Ona Onlus c’è Ivo Menna che ha aggiunto: “si tratta di un’urgenza comunitaria che bisogna portare all’attenzione della nostra amministrazione. Capiterà a molti, soprattutto con l’avanzare dell'età anziana di riscontrare problemi. Noi controlleremo e vigileremo sull’applicazione a livello locale delle leggi nazionali e faremo in modo che non ci saranno discriminazioni sociali”.