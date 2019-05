Il Faro di Punta Penna tornerà ai suoi colori originari

Sono iniziati i lavori di restauro del Faro di Punta Penna, appartenente alla Marina Militare e dipendente dal Comando Zona Fari di Taranto.

L’ultimo intervento risale a circa 20 anni fa e fa parte della ciclica opera di ristrutturazione del Caseggiato e della Torre.

I lavori, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, su proposta del Comando Marina Militare di Taranto e Segnalamenti Marittimi di Punta Penna, avranno una durata di sei mesi e sono per un ammontare di 670.062,70 euro, comprensivi di 110.651,22 di oneri per la sicurezza.

Il rifacimento del caseggiato e della sua torre porteranno il Faro a risplendere del suo originario colore bianco e sarà maggiormente distinguibile dal mare.