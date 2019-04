Largo 'Tommaso Saraceni', l'intitolazione al finanziere vastese vittima delle Foibe

E’ in programma venerdì 3 maggio alle ore 11 la cerimonia intitolativa del largo ad uso parcheggio pubblico, compreso tra l’innesto di via Vittorio Veneto e via XXIV Maggio in centro a Vasto al concittadino Tommaso Saraceni, vittima delle Foibe.

Il finanziere vastese in forza alla Legione territoriale di Trieste fu catturato il 2 maggio 1945 dalle truppe titine presso la Caserma Campo Marzio insieme ad altri commilitoni e deportato verso la Jugoslavia, dove trovò la morte.

Nel gennaio 2017 nell’ambito dell’annuale celebrazione del “ Giorno del Ricordo ”, presso la Camera dei Deputati. Saraceni è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della medaglia commemorativa in riconoscimento del sacrificio offerto alla patria.