Raccolta differenziata, parte il nuovo calendario per Vasto città

Dal 1° maggio parte il nuovo calendario di raccolta differenziata in tutta la città, ad eccezione di Marina di Vasto.

Per il giorno di mercoledì 1° maggio, nessun cambiamento, rimanendo il conferimento dell’umido organico con il contenitore marrone. Giovedì 2 maggio sera, invece, la prima novità: al posto del conferimento del residuo c’è il primo conferimento del vetro porta a porta, grazie ai nuovi contenitori di colore verde. Per la zona passeggiata (il centro storico) il vetro andrà esposto direttamente venerdì 3, dalle 7 alle 9.

I cambiamenti, dunque, sono contenuti.

La raccolta del residuo (la frazione non riciclabile) si riduce da 2 giorni ad 1 a settimana, così da spingere al massimo il conferimento dei rifiuti riciclabili. Un servizio puntuale sarà dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni, previa registrazione all’Ecosportello. Al posto di una delle raccolte del residuo ci sarà la raccolta del vetro porta a porta. Saranno eliminate, quindi, le campane stradali.

Col nuovo sistema, quindi, si intensifica lo sforzo per massimizzare il riciclo dei materiali e migliorare il decoro urbano della città.

Il cambio di calendario prende il via dopo una lunga e capillare campagna di sensibilizzazione. Circa 20 facilitatori ambientali hanno raggiunto tutte le utenze della città per informare sulle nuove modalità e consegnare contenitori. Il tutto accompagnato da oltre 100 manifesti, banner web, 15 incontri nelle scuole, 3 giornate informative nelle contrade. Gli utenti non trovati a casa hanno comunque ricevuto un tagliando di invito a recarsi presso l’Ecosportello.

Altra importante innovazione è l’App “Junker” a supporto dei cittadini. Con il proprio smartphone sarà possibile riconoscere i prodotti attraverso il loro codice a barre e scoprire in quale contenitore andrà gettato. Non solo: l’App fornirà tutte le informazioni su calendari di raccolta, notifiche sul servizio, punti di raccolta del territorio, etc.