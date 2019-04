Migliori ristoranti a Vasto: una risorsa in più per scoprirli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dal 2013 il modo del food and beverage italiano si è arricchito di una nuova risorsa tutta tricolore, in grado di cavalcare un importante trend di sviluppo che l’ha gradualmente condotta ad essere uno degli immancabili punti di riferimento… quando si vuole organizzare un buon pranzo o una bella serata in compagnia delle persone più care, senza timore di sbagliare la propria “destinazione”.

D’altronde, a chiunque è capitato almeno una volta di andare incontro a una cocente delusione nella scelta del ristorante o della pizzeria in cui trascorrere qualche ora. E a tutti è poi capitato di scottarsi con un conto finale troppo salato rispetto alle aspettative, o con pietanze che non sembrano reggere i migliori confronti.

Ebbene, proprio per poter incrementare il livello di trasparenza in questo settore, da qualche anno a questa parte è disponibile gratuitamente Sluurpy, un progetto nato per idea di una startup bolognese, e oggi una vera e propria miniera di opportunità per chi vuole migliorare la propria conoscenza con i locali di Vasto e dintorni.

Sorto con l’obiettivo di rendere disponibili online menu e volantini dei locali di tutta Italia, oggi Sluurpy è diventato evidentemente qualcosa di più, aggiudicandosi da più parti la nomea di “TripAdvisor italiano”, ma dimostrando che, effettivamente, può ben esser qualcosa di diverso.

Per rendersi conto di quanto sia ampie e varie le opportunità concesse da Sluurpy, è ad esempio sufficiente accedere alla sua piattaforma da browser o da app. Ci si renderà così conto che in pochi istanti è possibile accedere alle schede di dettaglio dei propri ristoranti preferiti o, se non si ha un’idea su dove trascorrere le ore dei pasti, lasciare che a guidare le nostre aspettative sia la stessa piattaforma, indicando il nome della città (Vasto o altro comune) e verificando quali sono le proposte consigliate, eventualmente integrabili con l’uso dei filtri del motore di ricerca di Sluurpy.

La scheda di dettaglio del ristorante è poi un ventaglio di opzioni informative e dispositive tutte da esplorare. Si può consultare il menu, si può scegliere di prenotare un tavolo o, qualora il servizio sia disponibile, prenotare i propri piatti preferiti per una consegna a domicilio. Si possono poi leggere le recensioni lasciate dagli utenti sui social o su TripAdvisor, o ancora leggere le più autorevoli recensioni della Guida Michelin e del Gambero Rosso. A condire il tutto (è il caso di dirlo!) un giudizio di sintesi chiamato Sluurpometro, la cui particolarità consiste nel realizzare una media non semplice, bensì ponderata in base al livello di affidabilità dei giudizi.

Insomma, un sito e una app che potrebbero diventare irrinunciabili compagnie di viaggio e di esplorazione di nuove opportunità culinarie. Il nostro consiglio non può che essere quello di sperimentarne l’utilizzo, alla ricerca delle migliori proposte dell’intera regione. Siamo certi che non rimarrete delusi dalle offerte che il progetto sarà in grado di garantirvi, e dal livello di accuratezza delle sue informazioni e dei suoi suggerimenti più ghiotti e deliziosi!