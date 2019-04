'Caos' nel traffico nella zona delle scuole, quali soluzioni?

Decongestionare il traffico per consentire una maggiore sicurezza dei cittadini e degli studenti e per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Verte su uno dei problemi più sentiti l’interpellanza presentata dai consiglieri comunale Vincenzo Suriani e Francesco Prospero sulla circolazione veicolare nell’area compresa tra via Rossetti, via Dei Conti Ricci e via Madonna dell’Asilo. L’argomento verrà discusso in aula nella prossima seduta del Consiglio comunale, che si terrà venerdì 3 maggio.

“Abbiamo presentato questa interpellanza per spronare l’amministrazione comunale a trovare soluzioni che consentano uno scorrimento più veloce del traffico, una migliore qualità della vita per i residenti e una maggiore sicurezza per i mezzi di soccorso”, spiegano i due consiglieri di Fratelli d’Italia-An, “nonostante l’impegno degli agenti di Polizia Locale, che ringraziamo per il loro quotidiano impegno nella zona delle scuole, è evidente che l’amministrazione comunale debba saper trovare soluzioni di lungo periodo, e non rifugiarsi nel solito sterile immobilismo di fronte ai problemi reali della città. L’amministrazione comunale, a quasi tre anni dal suo insediamento, nonostante sia stata più volte sollecitata dai cittadini della zona, dalle forze di minoranza e dalla stampa cittadina, non sta proponendo alcuna soluzione alternativa per il traffico della zona. Chiediamo soluzioni, soprattutto per garantire il passaggio corretto dei mezzi di soccorso, delle ambulanze e degli automezzi dei Vigili del Fuoco”.

Nello specifico Suriani e Prospero chiedono di conoscere “se esistano proposte concrete per decongestionare il traffico e risolvere il problema davanti l’ingresso della scuola “G. Spataro” in particolare, e nelle zone dove sono situati gli altri edifici scolastici in generale, per permettere il libero passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso. E se siano state considerate proposte di viabilità alternative a quella attuale, che consentano un migliore afflusso e deflusso nella zona, in particolare in concomitanza con l’entrata e l’uscita delle scolaresche”.