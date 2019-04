Chiusura Tribunale e impatto sulla società civile, se ne parla a Vasto

"Chiusura Tribunale: impatto per la società civile": è il titolo dell'incontro-dibattito programmato per il pomeriggio di sabato 27 aprile, a partire dalle ore 18, presso la Sala Aldo Moro agli Ex Palazzi Scolastici al centro di Vasto.

L'appuntamento si inserisce nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione a riguardo della prevista soppressione del Tribunale di Vasto (dal 2021) e della 'battaglia' in atto per la sua salvaguardia.

Parleranno, in qualità di relatori, il sindaco della città Francesco Menna, il presidente del Tribunale Bruno Giangiacomo, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto Vittorio Melone, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Vasto Francesco Pietrocola con interventi moderati dall'avvocato Angela Pennetta, animatrice e artefice del Comitato per la difesa del Tribunale.