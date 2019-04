Due rotatorie e il semaforo in mezzo, code e disagi sulla strada

Auto in coda, a scendere da Vasto verso la Marina con i primi rallentamenti già all'altezza dello svincolo per il Parco Muro delle Lame, e sulla Statale 16 Adriatica. Problemi già nei recenti giorni festivi di Pasqua e ripresentatisi anche ieri, in occasione del 25 Aprile, con tante persone che si sono riversate sulla riviera in modo particolare nelle ore pomeridiane.

L'accensione del semaforo all'incrocio per il centro della località balneare (tornato in funzione da un paio di settimane), combinata alla presenza delle due rotatorie realizzate in meno di un chilometro di Statale, ha determinato rallentamenti alla circolazione con necessità, ad una certa ora, nel momento della fase più intensa di presenza di veicoli (le macchine, ad un certo punto, erano ferme all'interno della rotatoria...) di procedere alla regolazione dell'impianto semaforico a lampeggio.

In vista dell'estate, con i volumi di traffico che in determinate giornate specialmente aumenteranno sensibilmente, il problema è di sicuro di non trascurabile portata.

Il settore Viabilità del Comune è chiamato a dare risposte e, sul tavolo, c'è ancora la proposta di impedire la svolta a sinistra, per le auto a scendere verso Vasto Marina, con raggiungimento della rotatoria all'incrocio di via Martiri Istriani e procedere in quella direzione o rimettersi in direzione nord e poi svoltare a sinistra per raggiungere il cuore della Marina.