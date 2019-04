Nuova pavimentazione per il Pontile a Vasto Marina, forse ci siamo

E' l’impresa Feliziani Italo di Teramo ad essersi aggiudicato l'intervento per il ripristino e la sistemazione del Pontile di Vasto Marina, relativamente alla realizzazione della nuova pavimentazione, per un importo complessivo di 51.728,33 euro.

In un primo momento il Comune aveva deciso di procedere alla ricerca di sponsor per l'esecuzione di alcuni mirati interventi, in minima parte portati a compimento. Per la prevista nuova pavimentazione in legno, però, non c'è stata mai attività ed è stato necessario procedere all'annullamento dell'affidamento precedente e ad indire una nuova gara, con aggiudicazione dell’impresa teramana.

E’ prevista la realizzazione della pavimentazione in legno composito, che "consentirà - si leggeva in una nota diffusa da palazzo di città - una maggiore durata dell’opera ed una minore manutenzione".

Il prossimo anno invece si procederà sui piloni del Pontile con un progetto del costo di 100.000 euro. I tecnici dopo una attenta analisi della struttura e verifiche statiche, con conseguenti esami di laboratorio dei materiali utilizzati, hanno stabilito che i piloni non rappresentano una priorità, in questo momento, dal punto di vista statico. Pertanto per evitare disagi alla stagione estiva, con la chiusura dell’area, si procederà alla realizzazione dei lavori anzidetti nel 2020".