Cinghiali a ridosso della spiaggia di Vasto Marina, nuove segnalazioni

Cinghiali a ridosso della spiaggia di Vasto Marina, a poca distanza dalla zona del Monumento alla Bagnante: accade nella domenica di Pasqua ed è un video pubblicato su Facebook a far scattare una nuova segnalazione, l'ennesima, della presenza di ungulati sempre più nelle vicinanze della costa.

Già qualche anno addietro un cinghiale venne filmato sul lungomare, nei pressi proprio della Bagnante.

Quest'ultima segnalazione è relativa alla strada di collegamento tra la Statale 16 Adriatica ed il lungomare Ernesto Cordella.

Scrive il prof. Nicandro Gambuto in merito: "Incredibile ma vero. A Vasto Marina, dopo aver attraversato la statale, in pieno giorno, cinghiali vaganti. Documento di pochi minuti fa. Le autorità competenti devono intervenire prima che succedono tragedie. Si avvicina la stagione turistica e non possiamo avere i cinghiali sulla spiaggia: rischio incolumità fisica e potenziale diffusione di epizoozie. Basta. Il problema non è più rinviabile".