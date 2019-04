Monteodorisio, la Pro Loco consegna una donazione alla chiesa parrocchiale colpita da un fulmine

La Pro Loco "Contea di Monteodorisio", come già anticipato in una della riunioni del Comitato Pro campanile, intende promuovere una raccolta fondi per la riparazione dei danni subiti dall'edificio della Parrocchia S. Giovanni Battista e del campanile a seguito della caduta del fulmine del 30 dicembre 2018.

"Questa raccolta fondi la promuoveremo con il '5 per mille 2019', invitando i cittadini che vorranno ad apporre la firma per la Pro Loco Contea di Monteodorisio - si legge in una nota consegnata dall'associazione al parroco don Nicola - come noto i suddetti fondi verranno liquidati fra due anni mentre i lavori sono a buon punto di ultimazione, pertanto abbiamo deciso di anticipare la consegna di un contributo di €2000,00 prelevandolo dal nostro fondo cassa. Siamo certi che la consegna di questo contributo raggiunge uno degli scopi per cui esiste e lavora la Pro Loco, che è quello di promuovere e tutelare il patrimonio storico e culturale del nostro paese."