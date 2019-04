Festosi auguri in Ospedale dalla Ricoclaun per donare “attimi di felicità”

Tanta sorpresa e tanta allegria al passaggio dei clown dell'associazione di volontariato Ricoclaun stamattina in tutti i reparti dell’ospedale “San Pio” di Vasto. Clown Eric, Samperi, Gioia, Briciola, Ciuf Ciuf, Steve, Pallotta, Bubi e Pallino, con tanta musica allegra, caramelle, ovetti, e tante scatoline da donare, non sono passati inosservati. Un dono per tutti, una piccola scatolina denominata dalla Ricoclaun “un attimo di felicità” per donare un naso rosso, e ricordare come anche in queste feste Pasquali, basta un sorriso per donare serenità agli altri e contemporaneamente a sé stessi.

Il tempo donato con tutto il cuore dai clown è stato ricambiato dalla gioia, dall’allegria, dal buonumore di tutto il personale sanitario e dei pazienti, piccoli e grandi.

Buona Pasqua a tutti di vero cuore da tutta la Ricoclaun!