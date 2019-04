Controlli con l'etilometro, autotrasportatore fuori limite fermato prima dell'ingresso in autostrada

Patente sospesa a un automobilista fermato da una pattuglia della Polizia Stradale che aveva notato l'auto procedere a zig zag. L'uomo, con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito, è stato denunciato. L'episodio a Chieti Scalo.

Nello scorso fine settimana la Polizia Stradale di Chieti aveva ritirato sei patenti di guida, a Francavilla al Mare, ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro: il tasso più alto rilevato è stato di 2,30 grammi per litro a fronte di un limite consento di 0,50.

Serrati controlli anche nel settore dell'autotrasporto di merci e passeggeri, disposti dal comandante della Polstrada di Chieti Fabio Polichetti. Tra le decine di infrazioni il caso di un autotrasportatore italiano che, fermato prima dell'ingresso in autostrada, alla prova dell'etilometro è risultato positivo con tasso di 0,92 g/l, mentre per i conducenti professionali deve essere pari a zero. Per lui sospensione della patente per oltre 6 mesi e denuncia all'Autorità Giudiziaria.

