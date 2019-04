Spuntano i primi ombrelloni sulla spiaggia di Vasto Marina

Sono già spuntati i primi ombrelloni sulla spiaggia di Vasto Marina.

Le sistemazioni di attrezzature avvengono in questi giorni in alcuni lidi e, dunque, saranno già fruibili in vista delle festività pasquali e delle altre in serie di primavera, con ombrelloni ed anche lettini e sdraio pronti ad essere utilizzati dai clienti, confidando pure nella clemenza del meteo.

"Vastesi e turisti potranno avere già a disposizione strutture attrezzate in questi giorni”, dicono i responsabili degli stabilimenti al lavoro.