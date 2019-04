“La Preistoria” il primo video sulla nostra storia locale promosso da Italia Nostra

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“La Preistoria” il primo video documentario della serie “Giusto il tempo di un caffè”, uscito nei giorni scorsi anche su Youtube, è il primo cortometraggio sulla storia locale del nostro territorio, realizzato da tre grandi professionisti di Vasto: Davide Aquilano per i testi e la ricerca storica, Roberto Montanaro per la sceneggiatura e regia e Roberto D’Addario per la post-produzione e musiche originali. Sono tre grandi amici, che hanno condiviso insieme le loro più grandi passioni, hanno messo insieme le loro grandi professionalità e insieme hanno creato un’energia, una forza che appare sin dai primi attimi del video.

Bastano solo 15 minuti, giusto il tempo di sorseggiare un caffè, per avere l’opportunità di conoscere la storia preistorica di Vasto, con i suoi luoghi e i suoi importanti reperti. Davide dice che il caffè, si prende insieme agli amici, si condivide, crea empatia ed è per questo che il video inizia proprio con la macchinetta del caffè, “Giusto il tempo di un caffè … al tavolo della Preistoria.

Davide Aquilano come presidente di Italia nostra di Vasto è molto conosciuto nel territorio per tante iniziative, scavi archeologici, eventi, conferenze, gite divulgative, con la collaborazione anche di professori di grande prestigio. Italia Nostra, è un’associazione onlus di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali., rinata dal 2013 a Vasto, ed ha l’obiettivo di contribuire insieme agli organi dello stato, alla tutela del patrimonio culturale, ma anche alla conoscenza e alla divulgazione. Per chi volesse maggiori informazioni può inviare un’email a: vasto@italianostra.org

Davide insieme ai suoi amici Roberto Montanaro e Roberto D’Addario, ha voluto sperimentare una forma divulgativa originale per parlare di storia locale. Le immagini curate ad alta definizione 4k, gli effetti speciali, lo studio delle luci, le musiche originali di Roberto D’Addario, la grande qualità audio, l’uso di attrezzatura professionale, le innovative tecniche di rappresentazione grafica, il linguaggio semplice e coinvolgente di Davide, che è uno dei più grandi conoscitori della storia locale, rendono il video molto accattivante coinvolgendo l’attenzione anche di chi spesso si mostra disinteressato a programmi divulgativi, ma soprattutto dei docenti che possono usarlo a scuola sia per parlare della macro storia che della storia locale.

Il video è stato condiviso gratuitamente, si può scaricarlo su Youtube, ma se si vuole quello ad alta risoluzione in 4k si può chiederne una copia tramite Italia Nostra. Le scuole che volessero avere il video possono richiederlo per email. Ecco il link per scaricarlo:

https://www.youtube.com/watch?v=e-M2WMRhsU4&t=25s

Roberto Montanaro dice che una cosa molto importante è stata la volontà di costruire qualcosa che fosse una proprietà intellettuale riservata, non è stato violato nessun copyright, a partire delle musiche che sono state realizzate da Roberto D’Addario e studiate ad hoc per questo tipo di video.

Il corto “La Preistoria” evidenzia come un luogo rechi spesso testimonianze concrete del passato, della storia, della grande storia, perché la storia locale ha inciso nella grande storia e viceversa. I due aspetti della storia hanno molti punti di intersezione, in quanto la storia dei libri di scuola ha dei riflessi sulla storia locale, e viceversa. Quest’osmosi, questa assenza di barriere, tra la storia locale e la grande storia ha fatto sì che l’idea prendesse corpo con questo video. Si parla di agricoltura, dell’introduzione alla ceramica, del dato locale, delle connessioni e sinergie con altri luoghi, in un contesto generale con una visione più ampia degli elementi che hanno influenzato la storia.

Roberto e Davide precisano che non c’è finzione nel video. I reperti che Davide nel video trova nel terreno li ha veramente trovati lì, non sono stati portati da casa. L’unica cosa portata da casa è lo strumento scenico della tazzina.

Il lavoro presentato è solo la prima puntata e si sta pensando ovviamente anche alla seconda che avrà come finalità quella di parlare dell’epoca italica nel territorio Vastese, e che probabilmente sarà pronta a settembre 2019. Il regista Roberto Montanaro dice che la grande sfida sarà quella proprio di dare continuità al lavoro e si sta pensando ad un salto di qualità nel nuovo video, che probabilmente avrà un ritmo più veloce, un format diverso e molte novità.

Davide racconta come la sua passione per la storia locale nasce nel periodo della giovinezza, dal desiderio di guardarsi attorno, di conoscere i luoghi, aprendosi ad una visione generale dei fatti della storia, con capacità critica. Se si guardano i fenomeni in maniera macroscopica e poi si ricercano nella storia locale i riscontri, allora sì che la storia diventa interessante e anche divertente. Se ci si limita a guardare la storia solo a livello generale si rischia che diventi noiosa, se invece si guarda solo quella locale, i vari fatti, gli eventi, diventano fini a se stessi, autoreferenziali, limitati a quel luogo.

In queste settimane Davide Aquilano è impegnato al prossimo appuntamento importante della sezione di Italia Nostra di Vasto, che è la “settimana del patrimonio culturale” dal 4 al 12 maggio 2019” a livello nazionale, con molte iniziative importanti anche a Vasto: con lo studio con modalità diverse dell’acquedotto romano, dell’area archeologica di Punta di Penna, di Schiavi d’Abruzzo, e del museo archeologico di Schiavi.

Per tutti coloro che sono appassionati dalla storia locale e volessero leggere i lavori di Davide Aquilano pubblicati su importanti riviste scientifiche, possono scaricarli gratuitamente nel sito www.academia.edu.

Solo cosa si conosce si può tutelare e valorizzare …a settembre il prossimo caffè con la Storia.