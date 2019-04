'Grande Festa del Papà e della Famiglia', targa alla Scuola 'Peluzzo'

Premiazione ufficiale, stamani, delle opere realizzate dai bambini della I A della Scuola Primaria “G. Peluzzo” di Vasto, in occasione della Grande Festa del Papà e della Famiglia.

Si è svolta nella stessa classe alla presenza degli alunni, del Dirigente Scolastico dott.ssa Concetta Delle Donne e della maestra Rossi. A consegnare la targa e la coppa per premiare i disegni sulla famiglia, il presidente dell’associazione “Papi Gump”, Antonio Borromeo, che ha organizzato appunto, sabato scorso, la manifestazione in piazza per esaltare il ruolo del papà e della famiglia.

“Un ringraziamento - ha detto Borromeo - va al Dirigente Scolastico che ha voluto partecipare alla nostra iniziativa, alle maestre ed ai bambini che ci hanno accolto a braccia aperte”.