Alla scuola Spataro Ic1 di Vasto arriva Capitan Eco, il Pirata amico dell’ambiente

Con grande stupore dei ragazzi della scuola primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto, oggi in palestra è arrivato "Capitan Eco - il Pirata dell’ambiente, alias Claudio D’Agostino, mascotte di tante campagne di sensibilizzazione scolastica, con abiti da gran pirata, per parlare con una simpatica lezione, della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente."

Ha insegnato subito un simpatico ritmo, perché ha spiegato che dobbiamo essere come un’orchestra e suonare la musica tutti insieme, cioè si può ottenere il massimo risultato sulla raccolta differenziata solo se la facciamo bene tutti insieme, a partire dai bambini. Ha proposto un simpatico gioco per capire come differenziare i rifiuti nel divertimento di tutti i bambini. Alla fine ha chiesto a tutti i presenti di fare un’importante promessa, quella di rispettare la nostra città impegnandosi in prima persona.

L’attività, proposta dalla Pulchra Ambiente di Vasto, con la collaborazione del Comune di Vasto ha la finalità di sensibilizzare, in modo coinvolgente e simpatico, i bambini e i ragazzi delle varie scuole di Vasto sulla raccolta differenziata, in vista della nuova fase che inizierà dal 1° maggio 2019. Nel sito www.pulchrambiente.it tutte le novità.