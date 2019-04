Le palme e la Ricoclaun per donare pace e sorrisi

Il giorno della domenica delle Palme, il simbolo della pace, saluterà con un sorriso gli ammalati dell’Ospedale di S. Pio da Pietrelcina di Vasto.

Anche quest’anno l’allegria e il sorriso dell'associazione di volontariato Ricoclown, guidati da Rosaria Spagnuolo sarà presente tra le corsie dell’Ospedale portando un rametto di ulivo benedetto, simbolo per trasmette valori di pace e serenità.

I preparativi nella sede della Ricoclaun, sono avvenuti con un grande spirito di collaborazione e ha coinvolto con un forte entusiasmo tantissimi volontari clown e anche alcune ragazze del terzo Liceo Scientifico di Vasto: Ilaria Onofrillo, Della Gatta Sara, Macchia Lucrezia, Minissale Caterina che, in un progetto di alternanza scuola-lavoro, contribuiscono a questa lodevole iniziativa. Tutti insieme hanno confezionato tantissimi rametti di ulivo che dopo essere stati benedetti, verranno distribuiti in Ospedale agli ammalati per essere loro vicini il giorno della domenica della palme.

La presenza dei volontari dell’associazione Ricoclown contribuirà, con lo spirito di allegria che li connota, ad alleviare, anche se solo per pochi momenti, il dolore di chi soffre, regalando con un sorriso non solo un simbolo, ma soprattutto un’emozione che possa far dimenticare, in un giorno di festa, la sofferenza quotidiana della vita ospedaliera.