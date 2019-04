I ragazzi delle Paolucci vanno alla finale nazionale dei giochi matematici “Bocconi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tanta logica, intuizione e fantasia sono stati necessari a 6 ragazzi della Scuola Superiore di primo grado “Raffaele Paolucci IC1” di Vasto, per superare la semifinale a Lanciano dei giochi matematici “Università Bocconi” del 2019. Andranno a Milano l’11 maggio 2019 nella sede del prestigioso ateneo per disputare la finale nazionale! In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla Finale internazionale di Parigi di fine agosto 2019.

I “magnifici sei”, come li hanno ribattezzato affettuosamente le referenti del progetto, sono per la categoria C1: Di Marino Federico, Buda Samuele, Di Nanno Davide, Prosperi Sofia, e Giancristofaro Andrea; e per la categoria C2 Theurillat Daniel.

A Milano li attenderanno nuove sfide matematiche, problemi con enunciati divertenti e intriganti, che susciteranno la loro curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare, per cercare possibili soluzioni.

Le insegnanti referenti prof.sse Pia Morelli e Annalisa Emanuele con questo importante risultato hanno avuto la conferma della validità di questo progetto ed evidenzia come il “pensiero computazionale”, di cui tanto si parla da qualche anno, può essere di supporto per lo studio di discipline fondamentali come la matematica.

Agli alunni e alle loro famiglie vanno le congratulazioni della Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Di Gregorio e le referenti prof. sse Morelli Pia e Emanuele Annalisa e di tutti i docenti di matematica che con impegno e passione cercano di suscitare sempre più interesse verso questa disciplina apparentemente complessa ma allo stesso tempo molto interessante.