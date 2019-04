Parte il Giro da Vasto, si rifanno gli asfalti in alcune strade

Via Vittorio Veneto, corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata. Sono le strade che verranno sistemate, attraverso la posa in opera di un nuovo manto bituminoso, in vista della settima tappa del Giro d’Italia in programma il 17 maggio. Un evento sportivo che oltre a rappresentare una importante vetrina per la città, consentirà anche di intervenire su alcune arterie che necessitano di lavori di sistemazione. La somma che la Regione ha assegnato al Comune di Vasto ammonta a 360mila euro.

In questi giorni la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal geometra Italo Pomponio, un passaggio indispensabile prima di procedere alla indizione della gara. Le strade che saranno oggetto di manutenzione sono tutte centrali, ad eccezione di via Incoronata che rappresenta una delle più importanti arterie di accesso alla città. Il Giro d’Italia è considerato da sempre uno degli eventi più importanti.

Quest’anno la tappa abruzzese parte da Vasto e arriva dopo 180 chilometri all’Aquila. L’arrivo dei corridori verrà salutato con una serie di iniziative a tema messe a punto dal Comune con la collaborazione delle associazioni. Si comincia il 17 aprile, con l’accensione delle luminarie in piazza Rossetti, dove è in programma l’iniziativa “Tutti in bici”.

Il 1° maggio sarà il lungomare Duca degli Abruzzi, alla Marina, a salutare l’iniziativa “Bimbi & Bici più sani e felici”. Il 4 maggio è in programma il terzo “Trofeo città del Vasto”, campionato regionale Duathlon Olimpico Mtb. Il cartellone si chiude il 12 maggio con il Cicloraduno, prova di campionato regionale e cicloturismo. Il percorso è di 60 chilometri e all’arrivo è previsto un “Pasta party” per tutti i partecipanti.

Non è la prima volta che Vasto viene scelta come sede di partenza della tappa abruzzese, ma nelle scorse edizioni il raduno dei corridori era stato allestito in piazzale De Gasperi, nel popoloso quartiere San Paolo e in piazza Baden Powell nelle adiacenze di via Ciccarone. Questa volta invece la carovana rosa avrà come scenario il centro storico cittadino.