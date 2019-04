Sinergia tra istituzioni e risorse preziose per il reinserimento sociale

Nell'ambito dell’offerta formativa che il Centro per l’Istruzione degli Adulti di Chieti–Pescara rivolge al territorio di Vasto e dintorni si è appena concluso il “Corso di manutenzione del verde” (I e I livello, per un totale di 40 ore formative), frequentato da 20 persone.

L’iniziativa della dirigente scolastica Michela Braccia e l’impegno profuso dalla coordinatrice locale prof.ssa Gioiatea Angelini - spiega Giuseppina Ruggero, direttore della Casa Lavoro di Vasto - hanno consentito di coinvolgere attivamente molti degli ospiti della Comunità Associazione Papa Giovanni XXIII sita in contrada San Lorenzo, alcuni ristretti presso la Casa Lavoro di Vasto e anche un soggetto sottoposto a misura alternativa alla detenzione in carico all’Ufficio Distrettuale per l’Esecuzione Penale Esterna di Pescara.

Le lezioni, tenute da Vittoriano Pracilio, responsabile dell’azienda agricola Olive s.r.l.-Il bosco degli Olivi di Lentella, si sono svolte presso la Fattoria Sociale Il recinto di Michea di Vasto; nell’ambito delle esercitazioni pratiche è stata realizzata, tra l’altro, la recinzione di un orto biologico. La disponibilità e la premurosa accoglienza del responsabile della Cooperativa Francesco Romanelli, del coordinatore educativo d.ssa Leda Del Borrello e degli altri volontari della struttura hanno offerto un contesto stimolante e piacevole, sia dal punto di vista didattico che relazionale, che molto ha contribuito al successo del percorso.

La sinergia stabilita tra le Istituzioni (C.P.I.A., Istituto penale, Servizi Sociali della Giustizia) e alcune significative risorse dell’associazionismo e del privato sociale locale - conclude Ruggero - ha costituito un valore aggiuntivo della progettualità, avviando un lavoro integrato e condiviso che si auspica possa proseguire e diventare ancora più fattivo, quale preziosa risorsa per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti di giustizia e a vantaggio della crescita socio-economica dell’intero territorio.