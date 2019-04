Cinghiali dappertutto, altre segnalazioni a Punta Penna e tra Vasto e la Marina

Cinghiali dappertutto e le segnalazioni sulla loro presenza - ormai più volte documentata anche a ridosso ed all'interno dei centri abitati, a parte quella massiccia in area di campagna e dell'entroterra - si moltiplicano.

Le foto che pubblichiamo in questo articolo, realizzate in pieno giorno, sono relative ad un gruppo nei pressi delle scalette che conducono alla spiaggia di Punta Penna dalla strada sovrastante l'arenile e ad alcuni esemplari 'beccati' sulla strada Istonia, di collegamento tra Vasto e la Marina, all'altezza dello svincolo per il Parco del Muro delle Lame.

Presenza che continua ad essere preoccupante ed anche pericolosa.