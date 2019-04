Bonifica discariche abusive, assolta l'ex Giunta vastese

Assolti perché “il fatto non sussiste”. Con questa motivazione il presidente del Tribunale di Vasto Bruno Giangiacomo e i giudici a latere Stefania Izzi e Michelina Iannetta hanno assolto l'ex sindaco di Vasto Luciano Lapenna ed i compomenti della sua Giunta Vincenzo Sputore, Nicola Tiberio, Anna Suriani, Marco Marra, Lina Marchesani e Luigi Marcello, assieme ad Eustachio Frangione e Paola Vitelli, rispettivamente responsabile dell'associazione 'Baschi azzurri Onlus' e ad della 'Pulchra Ambiente', nell’ambito del processo che ruotava intorno alla convenzione stipulata nel 2014 con la stessa associazione per le bonifiche delle discariche abusive disseminate sul territorio cittadino.

La vicenda giudiziaria fu innescata da un esposto presentato dal responsabile dell’associazione Radio Cb Histonium Antonio Parisi, a giudizio del quale l'associazione con i suoi volontari non era idonea a trattare particolari tipologie di rifiuti rinvenuti nelle discariche.

L'accusa era di abuso in atti d’ufficio per la giunta e di violazione di norme in materia ambientale per gli altri imputati.

Il pm Michele Pecoraro aveva chiesto la condanna a 9 mesi per l'ex sindaco e gli assessori e a 6 mesi per Frangione e l'assoluzione per Vitelli.