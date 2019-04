Dona sorrisi ai bambini, in tv la storia della vastese Elisa Russo

“Motivi per sorridere Elisa Russo ne ha, per se stessa e per tutto quello che è riuscita a realizzare nella sua vita”. Con queste parole, ieri 8 aprile, la conduttrice di ‘L’Ora Solare’ in onda su Tv2000, Paola Saluzzi, ha presentato l’ortodontista per bambini, originaria di Vasto. Motivo dell’ospitata nel programma televisivo che, come si legge sul sito ad esso dedicato, racconta ‘l'angolo luminoso della vita quotidiana’ e in cui ‘si parlerà di famiglie, di amore, di fede, ma anche d'impegno civile, di solidarietà, di giustizia’​, è che Elisa Russo si occupa dei piccoli che non possono permettersi cure, prestando servizio come volontaria per il Centro Odontoiatrico Solidarietà Vincenziana di Roma.

L’intervista parte dalle origini della sua passione che si intrecciano con la storia della sua stessa famiglia. Alla domanda della giornalista “papà avvocato, mamma professoressa, la forza dell'amore per questo lavoro da chi l’ha presa?”, la dottoressa ha risposto: “l'ho presa da mio nonno che era un dentista di provincia, io vengo da Vasto, e lui mi ha trasmesso l'amore per questa professione. Un uomo d’altri tempi, un medico condotto che nella sua vita ha visto un po' di tutto, dalle polmoniti alle ferite gravi, faceva nascere i bambini. Era un medico di campagna che poi ha cominciato a fare il dentista, ed io ho avuto sempre il desiderio di fare questo lavoro e poi, quando ho cominciato a fare l'università ho capito che la mia strada era quella di curare i bambini”.

E ancora, tra i sorrisi di manifestazione di stima della conduttrice, Elisa Russo ha scandagliato la storia della sua vita personale e professionale, non sempre facile ma in cui ha trovato anche “la forza di avere tanta fede, di pregare tanto e di sperare”, così come ha sottolineato la Saluzzi, aggiungendo anche “siccome le persone in gamba, quando sono dentro ad una tempesta, pensano, la nostra dottoressa ha deciso di aiutare gli altri”.

“Dieci anni fa – ha continuato a raccontare l’ortodontista vastese - io e mio marito ci siamo separati e a un certo punto le nostre vite si sono divise per 3 anni. Durante questo periodo ho cominciato a vedere con occhi diversi anche la mia professione. Io ho sempre lavorato in studi professionali dove avevo contatto con bambini provenienti da famiglie benestanti in cui la terapia non era sicuramente un problema. A un certo punto della mia vita ho cominciato a rendermi conto che forse ci poteva essere qualcosa di più che potesse completarmi in qualche modo, come fare qualcosa per gli altri”.

Poi, parlando della sua esperienza come volontaria ha aggiunto: “in questo ambulatorio ho sempre fatto le cose che faccio anche negli altri studi, quindi l'ortodonzia sia fissa sia mobile, però il sorriso di questi bambini e la riconoscenza dei loro genitori è qualcosa di indescrivibile”.

Verso la fine dell’intervista Paola Saluzzi, riferendosi alla ritrovata serenità coniugale di Elisa Russo e al suo altruismo, ha detto: “senta dottoressa, i miracoli esistono? Perché io ne uno seduto davanti a me! Perché vede, nelle piccole cose succedono cose giganti”.

“Io penso – ha risposto - che i miracoli esistono perché quando abbiamo cominciato c'era grande timore anche perché le spese sono tante e questi apparecchi costano sia al paziente che all'operatore. Non sapevamo se questa cosa sarebbe partita e dove ci avrebbe portato, invece poi alla fine abbiamo avuto tantissima solidarietà da parte di aziende, del Vaticano”.

“La solidarietà – ha aggiunto la conduttrice- è una catena e, anello con l'altro, si arriva alla fine a fare il giro intorno al mondo”.

“Ma questo nonno medico gentiluomo di Vasto, cosa dice?”, ha chiesto infine l’intervistatrice.

“Nonno Felice ha fatto anche lui tanto bene nella sua vita. Mia mamma mi ha raccontato delle cose incredibili, come quella che curava i carcerati, per cui penso che sicuramente è in paradiso e da lì mi sorride”, ha concluso tra gli applausi l’ortodontista vastese, Elisa Russo.