Reddito di cittadinanza, oltre 19mila le domande in Abruizzo

Sono 19.110 le domande per il reddito di cittadinanza presentate in Abruzzo al 5 aprile scorso, sul totale nazionale di 806.878. I dati sono stati diffusi dall'Inps.

Del totale regionale, 15.093 domande sono state presentate alle Poste e 4.017 ai Caf. Gli uomini che hanno fatto richiesta per il reddito di cittadinanza sono 10.350, le donne 8.760.

"La Cgil - spiega il segretario regionale Carmine Ranieri - attraverso le sue strutture ha gestito una grande parte delle domande presentate ai Caf, che hanno lavorato bene. Non ci sono state difficoltà e le richieste sono state gestite tranquillamente. Bisogna ora vedere quante di queste domande verranno accettate e ci sarà una ulteriore fase di assistenza. Poi - aggiunge - partirà la fase 2 del programma, cioè la dichiarazione di disponibilità dei lavoratori che verranno presi in carico dai Centri per l'impiego e dalle agenzie. A nostro avviso ci saranno problemi, perché sarà difficile che gli utenti trovino una collocazione in un momento in cui il lavoro non c'è".