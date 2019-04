Proroghe in attesa del concorso per cinque unità a tempo determinato della Polizia Locale

La Giunta Comunale ha approvato la delibera che consentirà di prorogare a tempo determinato cinque Istruttori di Polizia Municipale cat. C.

“Per assicurare la funzionalità dell’organico della Polizia Locale - ha dichiarato l’assessore al Personale, Lina Marchesani - si è inteso prorogare fino al 31 luglio 2019 le unità a tempo determinato in attesa del concorso, già previsto dalla programmazione del fabbisogno del personale, che a breve sarà avviato a partire dall’avviso di mobilità volontaria”.

“Un atto necessario - ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale, Luigi Marcello - in particolare per supportare un organico già numericamente ridotto e vista la necessità di dover garantire servizi di controllo sul territorio e in ambito commerciale e tenuto conto dell’esperienza acquisita e della consolidata conoscenza del territorio da parte degli agenti”.