Messa e fiaccolata ricordando Maurizio Natale e le vittime del terremoto

Sabato 6 aprile la comunità di Monteodorisio si riunirà alle ore 18,30 presso la chiesa di San Giovanni Battista per la Santa Messa in ricordo di Maurizio Natale, giovane studente universitario di Monteodorisio tra le vittime del terremoto del 2009 de L'Aquila, e di tutti coloro che persero la vita per il disastroso sisma di dieci anni fa.

Subito dopo la celebrazione, spazio all'ormai tradizionale fiaccolata per le vie del paese, passando per il cimitero e concludendo al santuario della Madonna delle Grazie.