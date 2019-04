Una strada da intestatare a Don Salvatore Pepe

Oggi l’ Associazione comunale per la Promozione Socio-Culturale di San Paolo, “Don Antonio Di Francescomarino” ha fatto richiesta all’ amministrazione comunale l’ intestazione di una strada a Don Salvatore Pepe.

Questa idea nata da alcuni soci che vogliono ricordare Don Salvatore Pepe, simbolo Vastese e farne apprezzare le sue opere meritorie svolte in vita, che a volte si tendono a far cadere nel dimenticatoio, complici le nuove generazioni sempre più distratte e poco riconoscenti verso i propri concittadini del passato. Inoltre importante ricordare il prete, poeta e predicatore che ha cantato di Maria con tutta l' anima e ne ha parlato non battendo l' aria, ma coinvolgendo gli ascoltatori conducendoli ad approdi sicuri, anche quando fiaccato dalle membra ha sempre ritrovato la forza come i predicatori apostolici, nella dizione.