Mancherà l'acqua: di nuovo chiuse le scuole vastesi

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha firmato un'ordinanza sindacale per disporre la chiusura delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 4 aprile.

"Il provvedimento - si legge in una nota diffusa da palazzo di città - si è reso necessario poiché verrà sospesa l'erogazione idrica dalle ore 8,30 di domani 4 aprile fino alle ore 6 del giorno 5 per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Colle Marco del Comune di Casoli".