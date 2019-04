Reti da riparare con urgenza, altre interruzioni per la fornitura d'acqua

Nuove interruzioni nella fornitura d'acqua a Vasto.

"Si informa la cittadinanza - si legge in un avviso diramato dal Comune - che la Sasi per eseguire l’intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Colle Marco del Comune di Casoli, dalle ore 8,30 di domani 4 aprile e fino alle ore 6 del giorno 5, sospenderà la fornitura idrica".