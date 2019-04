Giovane ambasciatrice di origini vastesi si unisce alla lotta globale contro la povertà estrema

Il prestigioso programma "Youth Ambassador" dell'associazione anti-povertà The One Campaign ha tra le proprie fila Vittoria Anelli, di 19 anni originaria di Vasto. Studentessa di scienze politiche a Milano, Vittoria ha partecipato, insieme agli altri 40 giovani attivisti selezionati in tutta Italia, alla sesta edizione del programma inaugurato il 28 marzo a Roma.

I giovani hanno partecipato a una serie di incontri istituzionali tra Palazzo Chigi e la Camera dei Deputati e hanno incontrato il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato e il consigliere diplomatico del Primo Ministro, l’Ambasciatore Piero Benassi.

In un anno che vede i giovani protagonisti della lotta per un mondo più equo e sostenibile e inaugurato dall’attivismo studentesco nelle piazze di tutta Europa e Italia, Vittoria si farà portavoce di ONE a Vasto, attivandosi per incontrare rappresentanti politici e organizzando eventi locali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di investire risorse adeguate nella lotta alla povertà estrema. Insieme a ONE, Vittoria condurrà azioni di campagna in vista delle elezioni europee, del vertice del G7 e della conferenza di rifinanziamento del Fondo Globale per la lotta all’Aids la tubercolosi e la malaria, un’organizzazione pubblico-privata che punta a porre fine a tre delle malattie più mortali al mondo.

“Ho una grande passione per le tematiche internazionali e ritengo che sia importante mettersi in gioco e esortare i nostri rappresentati politici a fare la propria parte nella lotta contro la povertà estrema", afferma Vittoria, "Sono molto orgogliosa di essere stata selezionata per il programma Youth Ambassador che mi permetterà di impegnarmi per ottenere un cambiamento concreto per le persone che vivono in condizione di povertà estrema. Voglio inoltre dimostrare ai miei concittadini che, se ci uniamo e facciamo sentire la nostra voce, riusciremo a costruire un futuro migliore per tutti”.

Caterina Scuderi, referente di ONE per l’Italia, aggiunge “È davvero incoraggiante sapere di poter contare su un gruppo di giovani così dedicati e appassionati per portare avanti la nostra battaglia per un mondo libero dalla povertà estrema, dalle malattie prevenibili e dalle disuguaglianze sociali. Vittoria svolgerà un ruolo importantissimo nel sensibilizzare la città di Vasto su questi temi. Siamo molto contenti di averla al nostro fianco”.

Gli ambasciatori ONE sono un gruppo di giovani volontari estremamente motivati, selezionati tramite bando pubblico. Sollecitano un impegno concreto dei responsabili politici, lavorano con i mezzi di comunicazione per aumentare la visibilità delle campagne ONE e incoraggiano il pubblico a sostenere le petizioni e le altre azioni ONE con attività online ed eventi locali.