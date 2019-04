In marcia per i diritti dei bambini con autismo, appuntamento in piazza Rossetti

E' in programma martedì mattina, 2 aprile, la marcia per la sensibilizzazione ai problemi dell'autismo, su iniziativa della battagliera mamma vastese Marie Hélène Benedetti, madre di un bambino autistico di due anni e mezzo, che di recente aveva denunciato la situazione di disagio costretta a sopportare per portare il figlio a Pescara per affrontare le terapie per il piccolo necessarie.

Un primo risultato è stato quello del rimborso delle spese sostenute, ma l'impegno continua affinché possano essere realizzate anche a Vasto le sedute di assistenza ai bambini autistici.

"Abbiamo vinto una battaglia per il rimborso delle spese di viaggio - ha detto in un videomessaggio la stessa Benedetti - ma non la guerra".

La manifestazione del 2 aprile, alla quale hanno dato adesione, tra gli altri, l'associazione Abruzzo Autismo Onlus ed il consigliere comunale Davide D'Alessandro, prevede l'incontro in piazza Rossetti e, alle 10, la partenza di una marcia in direzione del Distretto Sanitario di via Michetti.