Sicurezza sul lavoro, si rafforza la collaborazione tra il 'Mattei' e Arkema

È un connubio che si rafforza anno dopo anno quello esistente tra l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto e Arkema, l’azienda che, nella zona industriale di Gissi, è specializzata nella produzione di resine sintetiche, necessarie soprattutto per la realizzazione di vernici, adesivi e inchiostri.

Tutti i periti chimici che operano nell’azienda della Val Sinello provengono proprio dal “Mattei”, dove si sono formati, e con la loro scuola di provenienza continuano a mantenere un legame strettissimo, rafforzatosi a seguito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro che gli studenti del “Mattei” in questi anni stanno portando avanti.

Proprio per suggellare questa collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, nei giorni scorsi Arkema ha donato al “Mattei” dei cartelli informativi con tutti i simboli di pericolo per evitare incidenti e puntare ad una totale sicurezza sul lavoro. La donazione dei cartelli, che sono già stati affissi nei laboratori di chimica del “Mattei”, è stata accompagnata dal dono di trenta paia di occhiali di sicurezza per gli studenti, futuri periti chimici.

“La collaborazione con Arkema - precisa il dirigente scolastico Nino Fuiano - non si ferma qui. Prossimamente, infatti, i responsabili dell’azienda terranno ai nostri alunni delle lezioni specifiche sulla sicurezza sul lavoro, visto che gli studenti di chimica si trovano spesso a maneggiare anche materiali pericolosi”.