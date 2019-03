Educazione stradale a scuola in collaborazione con la Polizia Municipale

Per approfondire l’attività proposta dal Giro d’Italia “BiciScuola”, le classi 3 A e 3C e 4 B e 4C della Scuola Primaria “G. Spataro” hanno chiesto alla Polizia Municipale del Comune di Vasto di venire a scuola per approfondire l’educazione stradale. Due sono state le lezioni tenute dal Resp. Ten. Vincenzo Tana e l’agente Roberto Calvano per comprendere come i bambini in veste di pedoni o ciclisti devono comportarsi sulla strada. Mentre la prima lezione è stata teorica in classe e ha suscitato molto interesse da parte degli alunni, oggi si è tenuta una pratica nel piazzale della scuola “G.Spataro” Questa mattina c’è stato un grande impegno già dalla prima ora. Alcuni genitori insieme ai ragazzi della terza C, nel piazzale antistante alla scuola, hanno ricreato un percorso stradale, disegnando con il gesso lo stop, le strisce pedonali e la carreggiata a doppio senso di marcia. Poi alla presenza del Resp. Ten. Vincenzo Tana, dell’assessore alla viabilità e mobilità sostenibile Paola Cianci e del Presidente del Consiglio di Istituto Simona Potalivo e alcuni genitori, alle 10 la terza C e alle 11 la quarta B con le bici e casco, o da semplici pedoni, con tanto di segnali stradali, i ragazzi hanno realizzato una lezione pratica di educazione stradale. Un bambino a turno ha avuto l’arduo compito di fare il vigile urbano e con tanto di fischietto, paletta e blocchetto per le multe ha fatto alcune contravvenzioni ai compagni più indisciplinati. Al termine tutti sono stati premiati con la doppia patente di Pedone e di Ciclista.

Grande è stato l’apprezzamento dei ragazzi a questa attività, si sono divertiti a pedalare all’aria aperta, ma è stata per loro anche un’opportunità formativa. Un grande ringraziamento va al Resp. Ten. Vincenzo Tana che con grande serietà ma anche tanta simpatia ha coinvolto tutti i ragazzi e ha permesso loro di comprendere l’importanza della sicurezza della strada, della prevenzione dei rischi e del corretto uso dei veicoli, facendogli acquisire la consapevolezza del comportamento corretto da tenere in strada, a piedi e in bicicletta.