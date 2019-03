Francesco Mucci: l’esperienza come mister del calcio femminile Free Girls ASD

Francesco Mucci libero professionista nel tempo libero è il mister di una squadra di calcio femminile di Pineto Free Girls A.S.D. . Nel suo curriculum può vantare 10 anni di esperienza come mister del calcio femminile. Ha conosciuto tante squadre, tante ragazze determinate, piene di grinta speciale.

Francesco raccolta che lui è appassionato di calcio da sempre, e apprezza le atlete donne nel mondo del calcio, per le loro caratteristiche: la purezza, la tranquillità di poter lavorare bene raggiungendo ottimi risultati. Le ragazze sono molto brave, hanno voglia di imparare, di fare, sono determinate, agili, coordinate. Francesco ha l’ambizione e il desiderio di cercare di promuovere la crescita del calcio femminile nella regione Abruzzo. La società attuale che ha Paolo Cieri come presidente è composta da dirigenti esperti, professionali e appassionati. Questo che è il primo campionato in Eccellenza femminile abruzzese e vede la squadra Free Girls Asd prima in classifica. Forse l’anno prossimo arriveranno alla serie C Nazionale.

Francesco dice che le ragazze della Free Girls ASD, che hanno 14 anni ai 22 anni, stanno conquistando un percorso di crescita e maturità che le sta portando ad essere molto ambiziose nelle competizioni. Le giovani ragazze stanno dimostrando una brillante capacità e desiderio di ambire a traguardi importanti.