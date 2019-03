“Si salvi chi può” il 30 e 31 marzo 2019 al Teatro “Figlie della Croce”

Dalla sceneggiatura e regia di Francesca Paradisi sarà in scena a Vasto, con la compagnia teatrale “L’Allegra Brigata”, sabato 30 e domenica 31 marzo 2019, la commedia brillante “Si salvi chi può”, presso il teatro “Figlie della Croce, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18, con biglietti in prevendita. Quest'anno la commedia "Si salvi chi può" tratterà il tema della sanità e nello specifico delle disavventure di tre pazienti che si ricoverano in ospedale pensando di risolvere i loro problemi di salute, ma che tra omissioni e disservizi avranno un'amara sorpresa. Non mancheranno i colpi di scena e momenti di grande ilarità.

Il gruppo de L’Allegra Brigata ha già avuto molti successi teatrali, si è formata nel 2013, ed è formata da un gruppo di persone accomunate dalla grande passione teatrale. Nello specifico la compagnia si esibisce in commedie all'italiana con un tema sociale diverso ogni anno. Gli attori che sabato e domenica vedremo in scena sono: Paola Ciuffetti nei panni della Caposala, Michele Squillace come paziente, Federica D’Amico come infermiera, Massimo D’Ambrosio come paziente, Sabino De Candia come paziente, Roberto Minervino nei panni del primario, Amabilis Pretorino come aiuto primario, Cesarina Di Marzio come Ninetta, Francesca Paradisi come giornalaia. Suggeritore sarà Vincenzo Benvenga, al Service Valerio Galante e Isar Di Pietro, Scenografie di Valerio Galante, Trucco di Pina Di Paolo, Grafica di Simona Ciccorossi, presentatrice Sonia Squillace e Regia e sceneggiatura di Francesca Paradisi.

Per informazioni 349 34 43 618.