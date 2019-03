Un tasso investito da un’auto pirata a Vasto

E’ successo domenica 24 marzo 2019, in Via San Nicola, la strada che da Via Ciccarone collega Vasto alla Statale 16. Erano le 22 circa e Enrico Del Villano percorrendo quel tratto di strada ha visto un animale ferito per strada, probabilmente investito da un’auto precedente. Si è subito fermato, e ha scoperto con sorpresa che era un tasso. Era ancora vivo ma aveva difficoltà a respirare. L’ha portato sul ciglio della strada e ha iniziato a cercare soccorsi. Enrico raccolta che è da quel momento che è cominciato il calvario, il servizio veterinario della ASL non rispondeva , nè il 112 , nè 113. Solo Concetta Costanzo, volontaria dell’associazione “Amici di Zampa” e nota a tutti a Vasto per la sua grande sensibilità verso gli animali in difficoltà, ha risposto al telefono . Sono andati insieme nell’ospedale veterinario h24 di Pescara per dare al tasso la possibilità di potersi salvare, in attesa di essere trasferito al centro faunistico di Pescara. Il tasso è stato chiamato Fortunello, perché nella sfortuna dell’incidente ha avuto la fortuna di incontrare Enrico e Concetta. Ora il tasso è stato ricoverato e speriamo tutti che si salvi.

Enrico e Concetta sono tornati a casa molto tardi domenica sera, ma con il cuore leggero, per aver salvato la vita all’animale, che probabilmente senza il loro intervento tempestivo non ce l’avrebbe proprio fatta. Purtroppo accade spesso che la fauna selvatica non trovi adeguato e tempestivo soccorso.