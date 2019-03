Cade con la moto sulla Statale 16 a Vasto, intervento dell'eliambulanza

Sono stati gli stessi amici a chiedere l'intervento del 118 per il motociclista che questo pomeriggio ha perso il controllo della sua Triumph Speed Triple finendo contro un guardrail sulla Statale 16 Adriatica a Vasto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 in località San Nicola quando un gruppo di motociclisti da Termoli si stava recando per una passeggiata fino a San Vito Chietino.

Il motociclista, di 39 anni, nell'affrontare una curva, è finito nella corsia opposta: immediato il soccorso degli amici. Le condizioni del ferito hanno consigliato il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Pescara ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per regolare il traffico e per i rilievi di legge hanno operato due pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale di Vasto.